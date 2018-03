Leed proefdier is al erg genoeg

In NRC (Dieselschandaal heeft opeens een huiveringwekkend gezicht, 1/2) ) schreef een correspondent over het huidige dieselschandaal dat het vanaf de „willens en wetens toegebrachte gezondheidsschade” bij apen maar een kleine stap is naar „de gedachte dat iedereen die wel eens op straat loopt het slachtoffer is van de vervuilende dieseluitstoot”. Dat is volgens de Duitse media het échte of grotere schandaal: wat doet Volkswagen de mens aan?

In de daarna aangehaalde aflevering ‘Hard NOx’ van de Netflix-documentaire Dirty Money wordt volgens de correspondent een vergelijking met de Holocaust gemaakt. Zulke vergelijkingen zetten het schandaal ongetwijfeld kracht bij, maar kunnen we het leed van proefdieren alleen veroordelen als we het vertalen naar ons eigen lijden en de consequenties voor de mens?

Is het niet erg genoeg dat we willens en wetens een levend en voelend wezen pijnigen? We zijn verder heen dan een Volkswagen ons ooit kan brengen als we die vraag alleen kunnen beantwoorden door onszelf als lijdend voorwerp te nemen.

Schiedam