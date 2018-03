De wildernis bestaat

Hout hakken, water halen. Hout hakken, water halen. Elke dag opnieuw. Dat we vooral niet denken dat het zo romantisch is om in een hutje in het bos te wonen, zonder elektriciteit en stromend water, wil Jacob Witzling maar zeggen. Die zelf natuurlijk niets liever wil, getuige zijn drukke getimmer aan alweer zijn vijfde boshut. Het Britse magazine Another Escape onderzoekt in het nieuwe nummer de wildernis. Wat dat eigenlijk is, hoe ons beeld ervan in de loop van de tijd veranderd is en vooral: hoe waanzinnig wonderschoon die wildernis eruit kan zien. In 160 pagina’s fotografie, illustraties, interviews en reportages neemt het magazine je onder andere mee op reis naar de ongetemde natuur van de Roemeense Karpaten, met haar zwarte beren en sinds kort ook bizons. Verder aandacht voor een ezelfarm in Montana (VS), surfers die zich inzetten voor de bescherming van de oceanen, en werk van natuurfotograaf Bruno Augsburger. Een stoer magazine met een kunstzinnige toets, met een accent op duurzaam reizen.

Another Escape, The Wilderness Volume (no 9). 160 blz., 15,90 euro. Zie: anotherescape.com