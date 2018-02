De nieuwe Annabel Nanninga is… bijna saai

Stel nou dat Annabel Nanninga lijsttrekker van D66 was, hoe zou Annabel Nanninga haar in haar hoedanigheid van columnist van GeenStijl dan hebben betiteld? Ik durf er haast niet aan te denken. Indachtig Nanninga’s tiradejargon – vluchtelingen zijn „dobbernegers”, Amsterdam is een „kutstad” – zou de term „modderkut” vermoedelijk nog een milde zijn. De arme D66-aanvoerster zou in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart een „slachtoffer-fetisj” zijn toegeschreven. Om de een of andere reden is D66 altijd weer het mikpunt van hoon uit de rechts-satirische hoek en daarom zou D66-politica Nanninga kreten als „preutse zuursloot” en „goedprater van het salafistentuig” naar haar hoofd krijgen. Humor zou ze trouwens niet hebben, want vrouwen zijn „net zo grappig als ebola op de kinderafdeling van Auschwitz”.

Van die dingen. Gelukkig voor Nanninga heeft ze weinig te vrezen: de komende periode zal ze tot ons komen als lijsttrekker van FvD. Annabel gaat de kutstad, waar de Barlaeus- dropout het kennelijk zwaar heeft, niet verlaten, wat ze voornemens was. Ze gaat Amsterdam redden. Echt waar.

Leuk voor Nanninga zijn de peilingen: Forum voor Democratie staat virtueel op drie zetels – dat kan dus gezellig worden in de Stopera. Annabel gaat zeggen waar het op staat! Maar in haar nobele streven de kutstad van de „PvdA-maffia” te verlossen, moet ze de mooie prognoses consolideren en dat doet ze… bijna saai. Maandag gebruikte ze tijdens een debat in de OBA zelfs het woord „verbinden”. Immers: „Je bent het aan je kiezers verschuldigd echt je verantwoordelijkheid te nemen.” Bij nader inzien houdt Nanninga niet zo van dat rechts-links-gedoe in de media en ze heeft niets tegen de islam, maar we moeten wel goed opletten wat er wordt gepredikt in de moskeeën.

Verder zou Nanninga graag opkomen voor het eigenwoningbezit, want al die gefrustreerde gezinnetjes die de stad nu verlaten, daar moeten we echt iets aan doen met zijn allen. Op weg naar het pluche heeft Nanninga kortom haar satirische veren afgeschud. En dan houd je zo te zien een kinderlijk soort VVD over. Haar nieuwe held Thierry Baudet zal haar deze voorzichtigheid hebben ingefluisterd. In plaats van te katten op Gutmenschen moest ze maandag zeggen wat ze wél wil en dan kwam ze uit op voorstellen als „vakmensen in het stadsbestuur”: een arts als wethouder van volksgezondheid. Tikkeltje onnozel, lijkt me – de zorgwethouder doet ook bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en sport. Maar goed. En de verdeling van de cultuursubsidies gaan we aan de gewone mensen overlaten en o ja: FvD is voorstander van de gekozen burgemeester.

Annabel zal mijn stem niet krijgen, zoveel is duidelijk. Maar dat geldt in nog sterkere mate voor de radicale partijen aan de andere kant, die óók al van zetels mogen dromen: DENK en Bij1. Die gaan vlak voor de verkiezingen demonstreren omdat „racisten” zoals Nanninga van hen de raad niet in mogen. Onzin. Natuurlijk mag Nanninga erin, al zal het – dat geef ik je op een briefje – weinig voorstellen.

Auke Kok is schrijver en journalist.