Brons voor Brand op WK veldrijden

Lucinda Brand heeft brons gewonnen op het WK veldrijden in het Limburgse Valkenburg. De Belgische Sanne Cant finishte 26 seconden eerder en won goud. Zilver was er voor de Amerikaanse Katie Compton.

Brand, die Nederlands kampioene is, won voor het eerst een medaille tijdens een wereldtitelstrijd. De 28-jarige Rotterdamse die voor Team Sunweb rijdt veroverde in de laatste ronde de derde plaats op de Luxemburgse Christine Majerus. Ook wereldkampioen Cant wist pas in de laatste ronde Compton in te halen. Het is het tweede jaar achtereen dat de 27-jarige Belgische het WK wint.

Annemarie Worst eindigde als veertiende, zevenvoudig wereldkampioen Marianne Vos finishte op nummer achttien. Het was voor Vos lange tijd onduidelijk of ze wel aan het toernooi kon meedoen. Ze had last van naweeën van een fikse griep.