Bij Barnes broeit het onder de oppervlakte

In Het enige verhaal kijkt Paul terug op zijn leven, en in het bijzonder op zijn relatie met Susan. Zij was destijds 46, hij 19. Terugkijkende mannen kennen we van Barnes, en zijn personages doen dat terugdenken peinzend en onderzoekend. In Alsof het voorbij is bleek door een late onthulling alles net anders te liggen dan gedacht, in Het enige verhaal ligt de spanning onder de oppervlakte, als een ondertoon die zich steeds duidelijker laat horen; en dat maakt het een betere roman. Gaandeweg ga je wel steeds meer vragen stellen over Paul, die als verteller de enige bron van dit verhaal is.

Roman