Formule 1 heeft startlijst voor nieuwe seizoen compleet

De Formule 1 heeft de officiële startlijst voor het komende seizoen vrijgegeven. Wereldkampioen Lewis Hamilton kiest er opnieuw voor met startnummer 44 te rijden, Max Verstappen houdt vast aan nummer 33. Het team van Verstappen gaat dit jaar verder als Aston Martin Red Bull. Het Britse automerk is de titelsponsor van de Oostenrijkse renstal. De opleidingsploeg van Red Bull, Toro Rosso, krijgt Honda erbij in de naam. De Japanners leveren de motor aan het team. McLaren heeft de samenwerking met Honda verbroken en heet voortaan McLaren F1. Alfa Romeo is de nieuwe hoofdsponsor en naamgever van Sauber. (ANP)