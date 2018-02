Vrienden van Paul Selier demonstreren tegen ‘buitensporig politiegeweld’

Vrienden van een vrijdag in Waddinxveen overleden man organiseren op 19 februari een demonstratie tegen politiegeweld. Aanleiding is de dood van hun vriend, de 39-jarige haringverkoper Paul Selier uit Den Haag. Hij werd vrijdagochtend in alle vroegte aangehouden door de politie toen hij midden op de rijweg zittend op zijn knieën werd aangetroffen.

De aanhouding is te zien op een filmpje dat Omroep West vrijdag uitzond. Daarop is te zien hoe twee agenten de man tegen de grond drukten, en hoe een van hen enkele keren op de arrestant inslaat. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de dood van Selier. Het Openbaar Ministerie doet nog geen uitspraak over de doodsoorzaak van Selier of het gebruik van geweld door de politie.

De Haagse zanger en entertainer John Medley, vriend van Selier en een van de organisatoren van de demonstratie, spreekt van „het buitensporig politiegeweld”. „Ik weet niet wat er precies is gebeurd, maar ik ga uit van de beelden”, zegt Medley. „Daar zie ik een agent met geweld doorgaan terwijl ik denk: je had hem ook gewoon in de handboeien kunnen slaan.”

Medley, die zaterdag een vergunning „voor een vreedzame demonstratie” bij de gemeente heeft aangevraagd, zegt zich zorgen te maken over de toename van het geweld binnen het politiekorps. „Eerst hadden we Mitch Henriquez, nu is het Paul, straks ben ik het zelf omdat ik mijn auto even niet goed heb geparkeerd.”

De volkszanger kent Paul Selier uit het Haagse uitgaanscircuit en van Camping de Nes in Bergambacht. „Ik kom daar al twintig jaar. Paul stond daar ook vaak met zijn gezin. Ik ken hem als een lieve, rustige jongen. Het was geen braniemaker, eerder een harde werker. We dronken meestal wat tijdens een optredentje, gewoon leuk, een en al gezelligheid.”

Autohandelaar Sjaak Selier zegt dat zijn neef niet agressief was. „Ik weet niet wat er is gebeurd op vrijdagochtend, maar het wordt tijd dat er iets gaat veranderen. De politie moet beter worden gescreend, misschien door een onafhankelijke organisatie. Er moeten betere richtlijnen komen tegen gebruik van geweld. Dit keer is mijn neef het slachtoffer, wie komt hierna? Ik heb een fors postuur en ben niet bang om te zeggen wat ik vind, straks word ik ook om niks aangepakt.” Meer wil hij niet kwijt over de kwestie, uit respect voor de naaste familie van het slachtoffer. „Zij zijn in shock.”