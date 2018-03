De kast van Patta’s Edson Sabajo

Foto Daan Brand

Wat u hier ziet, is maar een deel van de kamer waar Edson Sabajo (45) zijn schoenen en kleding bewaart. En in die kamer ligt maar een deel van alles wat hij heeft. Sabajo heeft bijvoorbeeld niet één jasje met camouflageprint, maar een hele rij. Vooral heeft hij heel veel sneakers, of zoals hij zelf zegt: gympen, of gymschoenen. Bijna tweeduizend paar heeft hij sinds eind jaren tachtig verzameld, schat hij. Iets minder dan de helft zit in de opslag.

Sabajo is dj en een van de twee oprichters en eigenaren van Patta, een sneaker- en streetwearwinkel met vestigingen in Amsterdam en Londen, een webwinkel en een eigen kledingmerk. De meeste schoenen die hij heeft, heeft hij gekregen van de merken die hij verkoopt; hij draagt de sample-maat, 43. Hij koopt ze ook nog steeds, laatst kwam hij van een dj-optreden in Dubai terug met „acht, negen paar” sneakers. Een favoriet merk heeft hij niet. „Alleen K-Swiss is nooit mijn merk geweest. Wij vonden dat vroeger een soort nep-Adidas.”

Dit pak, een overhemd met een korte broek, heb ik laten maken bij een kleermaker. De imitatie Louis Vuitton-stof heb ik gekocht in Zuid-Afrika, en ik heb de boys van [T-shirtmerk] Order er overheen laten schilderen. Ik laat veel maken. Laatst heb ik nog een hele batch stoffen naar Koen Tossijn gebracht om zulke hemden met broeken van te laten maken. Koen zit net als wij op de Zeedijk. Hij heeft een eigen merk, maar maakt daarnaast kleding op maat.

De blauwe sneaker op de doos links is Patta Air Max 1, een collab met Nike uit 2009, toen we vijf jaar bestonden. Het is een holy grail geworden voor sommige mensen. Ze worden nog wel eens op internet aangeboden, en dan wordt er 1.200 euro voor gevraagd.