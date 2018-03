Wiebes: gaswinning zo snel mogelijk terugdraaien

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) wil de gaswinning in Groningen „zo snel mogelijk” terugschroeven naar 12 miljard kuub per jaar. Dat zei hij donderdagmiddag nadat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bekend had gemaakt dat omwille van de veiligheid de gaswinning naar dat niveau moet. Op dit moment is de winning in Groningen 21,6 miljard kuub per jaar.

Hoe snel Wiebes de gaswinning precies kan verlagen weet hij nog niet. „Het wordt een enorme opgave. Ik ben aan het kijken wat er mogelijk is.” De minister herhaalde eind maart meer te weten over de opties die hij heeft.

Het advies van de toezichthouder, dat geen rekening houdt met andere overwegingen zoals leveringscontracten, volgt op de aardbeving bij Zeerijp van 8 januari met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Volgens de toezichthouder is de „forse ingreep” noodzakelijk om „naar verwachting” aan de veiligheidsnorm te voldoen.

Het SodM stelde ook voor direct vijf gaswinningsclusters rond Loppersum te sluiten. Wiebes liet donderdagochtend weten daar „op de kortst mogelijke termijn” gehoor aan te willen geven. Ook deed hij een beroep op gaswinner de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) – joint venture van Shell en ExxonMobil – en gasverkoper GasTerra om dit jaar „maximaal gebruik te maken van de ruimte tot een lagere winning”. Die kan daardoor volgens Wiebes een half tot twee miljard lager uitvallen dan de voorgenomen 21,6 miljard.

Een spoedige verlaging van de winning naar 12 miljard zit er niet zomaar in. „Het is evident dat met een dergelijke daling van de productie naar huidige inzichten niet meer kan worden voldaan aan de gasvraag van huishoudens en bedrijven in binnen- en buitenland”, schreef Wiebes ook. Hij zal in een nieuw gasbesluit – gepland voor eind mei of begin juni – een afweging moeten maken waarin hij naast de veiligheid ook deze ‘leveringszekerheid’ meeneemt. Gastransporteur GTS schreef donderdag dat in een warm jaar minimaal 14 miljard kuub nodig is.

Shell-topman Ben van Beurden zei bij de presentatie van de jaarcijfers van Shell in Londen dat de NAM niet zal onderhandelen met de minister over het winningsniveau. „Het volume is het volume. Dat is aan de minister, en dat zal best een heel moeilijke beslissing zijn. Wij zijn er om dat besluit zo professioneel mogelijk uit te voeren.”