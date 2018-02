Faculteitsbestuur: ‘Werkdruk aan universiteit enorm toegenomen’

Het bestuur van de faculteit der letteren van de Rijksuniversiteit Groningen erkent dat de werkdruk onder medewerkers enorm is toegenomen. Ook de bureaucratische last door controleprocedures is zwaarder geworden. Dat schrijft het bestuur in een brief in reactie op het opiniestuk in NRC van Eelco Runia van vorig weekeinde.

In zijn stuk legde universitair docent Runia uit dat hij ontslag nam wegens deprofessionalisering van het werk. Het bestuur onder leiding van decaan Gerry Wakker, hoogleraar klassieke talen, reageert daarop in een brief aan de medewerkers en studenten. „We realiseren ons dat deze problemen een grote impact hebben op het dagelijks functioneren van medewerkers.”

Maar anders dan Runia denkt het bestuur dat de problemen niet altijd te wijten zijn aan marktwerking in het hoger onderwijs: „Als bestuur kijken we zeker niet alleen naar het financieel belang.”

Lees hier de brief van Eelco Runia

Inloopbijeenkomst

Een aantal dagen na het stuk van Runia organiseerde het faculteitsbestuur een informele inloopbijeenkomst om te horen wat er leeft bij onze studenten en medewerkers naar aanleiding, schrijft het bestuur. „De problemen die daar benoemd werden, zoals het internationaliseren en Engelstalig maken van het bachelor-onderwijs (met name bij Geschiedenis), de werkdruk bij de staf en de bureaucratische last, gaan we verder bespreken in de faculteit.”

Maar vooral de letterenfaculteiten met kleine wetenschapsgebieden en opleidingen hebben last van de steeds geringere rijksbijdrage per student, aldus de brief: „Belangrijkste reden is dat er steeds meer jongeren gaan studeren aan de Nederlandse universiteiten, terwijl de financiering per student steeds lager wordt Van 19.900 euro per student in 2000 daalt de rijksbijdrage per student naar 14.600 in 2018.”

Ook de financiering van geesteswetenschappelijk onderzoek is achteruitgegaan. De komende maanden inventariseert het bestuur mogelijkheden om de werkdruk en de bureaucratie te verminderen.