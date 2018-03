‘KNVB heeft nieuwe technische leiding rond’

Ronald Koeman, Nico-Jan Hoogma en Aloys Wijnker vormen de nieuwe technische leiding van de KNVB. Het trio wordt op vrijdag 9 februari gepresenteerd in Zeist. Dit meldt De Telegraaf. Vorige week lekte via het AD en VI al uit dat Koeman de boogde nieuwe bondscoach is. Hoogma wordt directeur topsport en Wijnker hoofd voetbalontwikkeling. Hoogma (49) is nu nog technisch directeur bij Heracles, Wijnker (42) werkt bij de Amerikaanse voetbalbond. De drie zullen „zelfstandig naast elkaar functioneren met hun eigen bevoegd- en verantwoordelijkheden,” aldus De Telegraaf. (NRC)