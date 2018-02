Henk Dijkstra, lezersreactie in NRC

Ja , de keuze blijft vrij, niemand wordt tegen zijn wil orgaandonor



„Bij sommige mensen leeft het misverstand dat ik iedereen dwing om orgaandonor te zijn. Dat is absoluut niet aan de orde. We dwingen mensen om een keuze te maken. Nu is dat te vrijblijvend.”