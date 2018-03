Michiel Kramer en Feyenoord ontbinden contract

Michiel Kramer heeft zijn contract bij Feyenoord, dat nog een half jaar doorliep, laten ontbinden. De 29-jarige spits verschaft zichzelf zo wat meer tijd om een beslissing te nemen over zijn toekomst. Kramer kon in de winterse transferperiode, die woensdag om middernacht sloot, geen geschikte club vinden. De Rotterdammer was in beeld bij onder meer Sparta Rotterdam, NAC Breda, ADO Den Haag en de Engelse club Bolton Wanderers. Het leidde om diverse redenen niet tot een overstap. Als transfervrije speler kan Kramer ook na het verstrijken van de transferperiode nog ergens aan de slag. Feyenoord nam Kramer in 2015 over van ADO Den Haag. (ANP)