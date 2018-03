En touchscreens dan?

Appen achter het stuur is gevaarlijk. Maar ook de zogenoemde touchscreens zorgen voor een blik-van-de-weg. Bijna alle moderne auto’s hebben nu een ingebouwd ‘aanraakscherm’ – de naam zegt het al – waarmee allerlei functies bediend worden, zoals radio, navigatie, telefoon, verbruiksmeting etc. Even op zo’n scherm of op je TomTom kijken is niet gevaarlijk, maar al rijdende het scherm aanraken zorgt dat je ogen secondenlang van de weg zijn.

Knoppen, hendels en andere fysieke bedieningsorganen (bijv. richtingaanwijzers), die kun je meestal op de tast bedienen. Touchscreens niet, want die moet je exact op de goede plek aanraken om iets in te stellen. De autofabrikanten hebben steeds grotere schermen met steeds meer functies ingevoerd, voorop de Tesla met een gigantisch scherm voor bijna alle functies.

Hiervoor is maar één oplossing: zorg dat het scherm niet tijdens het rijden bediend kan worden. Ik verwacht niet dat autofabrikanten dat vrijwillig zullen veranderen (een touchscreen is een belangrijk verkoopargument), dus zal de EU dit snel met een richtlijn moeten aanpakken.