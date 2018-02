Uitlaatgaskamers

Als de Eerste Kamer binnenkort gaat stemmen over de donorwet van Pia dan weet ik al dat de fractievoorzitter van de PvdA, de graaisloerie Marleen Barth, keihard tegen stemt. Mevrouw Barth staat niet graag iets af. Zelfs niet als ze morsdood is.

Inmiddels heeft ze een soort van excuses aangeboden aan het bestuur van de bijna overleden PvdA en gezegd dat haar bedelmailtjes aan de gemeente Wassenaar ‘niet handig’ waren. Niet handig? Je moet je kapot schamen. En je man Jan Hoekema helemaal. Deze burgemeester had met zijn opvolger Charlie Aptroot bekokstoofd dat hij totaal illegaal zijn volledige salaris behield. En meneer en mevrouw Hoekema mochten in de ambtswoning van de kakkersenclave blijven wonen. Voor die villa van twee miljoen betaalde dit inhalige echtpaar al jaren een studentenhuur van veertienhonderd euro. En Marleentje heeft met haar mailtjes geprobeerd om daar vierhonderd euro vanaf te zeuren. Reken even mee: zij heeft een vol salaris als Eerste Kamerlid plus een zootje goed betaalde bijbeunfuncties, hij heeft een onwettelijk veilig gesteld burgemeestersinkomen en dan dit soort mailtjes. Gênanter kan het deze eeuw niet meer worden. Inmiddels heeft haar Jan, een volbloed D66’er, met het schaamrood op zijn kaken een dikke zeventienduizend euro teruggestort. Of hij gaat dat doen. Ik vrees dat het echtpaar nog even in conclaaf is met wat louche adviseurs van de Amsterdamse Zuidas, die kijken of ze er nog een paar duizend af kunnen leuteren. Daarna wordt het gestolen geld pas overgemaakt aan de gemeente.

Of ik verbaasd ben? Nee. Het geeft precies aan waarom zoveel mensen zich afkeren van de politiek. Hoekema is gewoon een dief, die wist dat hij liep te jatten uit de gemeentekas en dat afgedankte Kamerlid Charlie Aptroot werkte graag mee aan dit vriendendienstje. Maar er gebeurt verder niks met dit gajes. Aptroot blijft met zijn hockeyhoofd gewoon burgemeester van Zoetermeer, mevrouw Barth babbelt over ethische kwesties in de Eerste Kamer en zegt regelmatig dat we vooral zuiver naar de wet moeten handelen en haar echtgenoot Jan Hoekema kuiert door de gemeente Langedijk en zwaait opgewekt naar de plaatselijke Swiebertjes en Malle Pietjes. Als ik hem was zou ik even lekker onderduiken. Of net als Willem Vermeend een tijdje de telefoon niet opnemen.

Ach ja, ze doen maar. Er zijn belangrijker zaken. Bijvoorbeeld dat je als dierenvriend niet meer in een Volkswagen gezien kan worden, omdat we weten dat deze Duitse dieselsjoemelaars kleine aapjes giftige windjes van een Kever lieten inademen. Zo goed dat die Duitsers een paar gaskamers behouden hadden. Komen altijd weer van pas. Ze moesten gewoon even kijken of de beestjes niet ziek werden. Dit gebeurde allemaal in een zogenaamd onafhankelijk universitair instituut in Aken dat volledig betaald werd door de Germaanse dieselmaffia. Wel lief dat de arme aapjes naar tekenfilms mochten kijken. Daar werden ze rustig van. Daar zal ook wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan zijn. Gefinancierd door Disney.

En misschien kan de NAM die diertjes nog een paar uur in een paar botsautootjes zetten. En dat dan de uitslag is dat die aardbevingen door de apen als vrolijk en avontuurlijk worden ervaren. En misschien mogen ze daarna bij Philip Morris een paar pakjes Marlboro met gaatjesfilters paffen. En als ze na twee dagen geen kanker hebben, dan is bewezen dat sigaretten absoluut niet schadelijk zijn. Ze vinden vast wel een universiteit die dit in ruil voor veel geld wil bevestigen.

Geestige week was het weer. Zo een van: alle oplichters verzamelen. Hoewel? Die rare Wiebes heeft voorlopig het voordeel van mijn twijfels. En ik ben natuurlijk superblij met het feit dat Jan Hoekema en zijn Marleen Barth nooit met een daklozenkrant bij een Wassenaarse supermarkt hebben gestaan. Want dat was wel heel zielig geweest. Ze zijn heel moedig de winter doorgekomen. En waar ze nu moeten wonen? Als ik Hoekema was zou ik voorman Alexander Pechtold eens bellen. Misschien heeft die nog wel een flatje.