Uitdijend Amazon boekt recordwinst

De Amerikaanse internetgigant Amazon heeft afgelopen kwartaal een recordwinst geboekt van 1,9 miljard dollar (1,5 miljard euro). Jarenlang boekte Amazon bescheiden winsten en zelfs verliezen omdat al het geld werd gestoken in uitbreiding en het via erg lage prijzen veroveren van marktaandeel. Inmiddels is Amazon zo ver dat het alles tegelijk kan: wereldwijd groeien, concurrenten uit de markt stoten én winst maken.

Aandeelhouders vinden het prachtig. De koers van Amazon steeg in vijf jaar tijd met 440 procent. En na bekendmaking van de recordcijfers ging die donderdagavond in de handel nabeurs zes procent omhoog. Het bedrijf is nu 670 miljard dollar waard, oprichter Jeff Bezos de rijkste man op aarde.

Conglomeraat

Amazon is bij het grote publiek vooral bekend als webwinkel. Maar Amazon is een conglomeraat, actief op de meest uiteenlopende terreinen. De afgelopen jaren groeide Amazon met zijn web-services-tak uit tot wereldmarktleider in de verhuur voor data-opslag op afstand in ‘de cloud’. Amazon haalde er vorig kwartaal 5,1 miljard dollar omzet mee binnen.

Amazon heeft een eigen streamingdienst voor film en tv en produceert ook content, zoals autoprogramma The Grand Tour. Daarnaast zit Amazon in de hardware en heeft het met Alexa een ‘digitale assistent’ voor thuis die muziek kan opzetten of een taxi kan bestellen. Afgelopen jaar kocht Amazon en passant een supermarktketen (Whole Foods). En deze week nog kondigde Amazon aan dat het samen met bank JP Morgan en investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway in de zorg stapt. Ondertussen breidt Amazon ook de ‘klassieke’ webwinkel wereldwijd uit.

Dat alles leidt ertoe dat Amazon snel uitdijt. Over 2017 boekte het bedrijf 178 miljard dollar omzet, 30 procent meer dan een jaar eerder. Eind vorig jaar telde het 566.000 werknemers wereldwijd, een groei van 130.000 werknemers in een jaar – exclusief de overname van Whole Foods.

Niet zo vreemd dus dat Amerikaanse steden in een felle strijd verwikkeld zijn om, na Seattle, een tweede hoofdkwartier van Amazon te mogen herbergen.

Correctie (2 februari 2018): In een vorige versie van dit artikel stond dat Amazon het programma Top Gear produceert. Dat klopt niet. Amazon produceert The Grand Tour, met oud-presentatoren van Top Gear. Dat is hierboven aangepast.