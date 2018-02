Wel of niet demonstreren tegen racisme?

De aankondiging van de landelijke antiracismedemonstratie (18 maart) zorgde vorige week voor ophef. Het motto van de demonstratie, ‘Geen racisten in de raad’ (inmiddels veranderd in ‘Geen racisme in de raden’), zou expliciet gericht zijn tegen onder andere Forum voor Democratie (FvD). Drie linkse partijen uit de Amsterdamse gemeenteraad (PvdA, SP en Partij voor de Dieren) zien daarom af van deelname aan de demonstratie; ze lieten weten niet te willen protesteren tegen andere partijen.

Ewald Engelen (EE), Martijn Dekker (MD)

EE: „Het lastige van deze demonstratie is dat straat en politieke arena door elkaar worden gehaald. Het gaat niet om een algemene antiracismedemonstratie, maar om een demonstratie gericht tegen met naam en toenaam genoemde politieke partijen en met naam en toenaam genoemde kandidaat-gemeenteraadsleden. Daarom hebben PvdA, SP en PvdD zich wat mij betreft terecht teruggetrokken. Politieke tegenstanders moeten met argumenten en retoriek worden bestreden in de politieke arena.”

MD:„Natuurlijk zijn de politieke arena en de straat verschillende locaties, waar verschillende spelregels gelden. Maar in dit geval lijkt het me volkomen terecht dat mensen op straat én in de politieke arena zich uitspreken tegen wat in essentie een strafbaar feit is: racisme. Door met ze in debat te gaan, krijgen racisten een legitiem podium dat ze niet zouden moeten krijgen.”

EE: „Bij mijn weten is niemand van FvD door de rechter veroordeeld vanwege discriminatie op basis van geloof, seksuele voorkeur of huidskleur. Ik vind het doodeng als politici en politieke partijen op de stoel van de rechter gaan zitten. Volgens de regels van het politieke spel geef je je tegenstander een faire kans om zich tijdens verkiezingen te manifesteren en, mocht dat leiden tot zetels, om vervolgens in de politieke arena niet-aflatend duidelijk te maken dat je het niet eens bent met zijn/haar standpunten.”

De progressieve elite moet een toontje lager zingen

MD: „Politici moeten zeker niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Maar een demonstratie is iets anders. Dat is niet illegaal en al helemaal niet illegitiem. Bovendien, waarom moet iedereen een faire kans krijgen? Ze mogen best meedoen, maar ik wil het ze zo moeilijk mogelijk maken. Uiteindelijk moet de rechter beslissen of iets strafbaar is, maar als IQ aan „ras” gekoppeld wordt , als wordt gepleit voor een dominant „blank” Europa , dan mogen mensen (eventueel georganiseerd in politieke partijen) zich daar fel tegen uitspreken.