Gregory van der Wiel naar Toronto

Toronto FC heeft Gregory van der Wiel gepresenteerd. De Canadese club, die afgelopen seizoen kampioen werd van de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS, is met Cagliari tot een akkoord gekomen over de transfersom. De 46-voudig international van Oranje kwam namens Cagliari tot slechts vijf wedstrijden in de Serie A. De rechtsback (29) beleefde daarvoor ook een tegenvallend avontuur bij Fenerbahçe, hij speelde in Turkije slechts sporadisch. Van der Wiel was eerder wel een vaste waarde bij Ajax en Paris Saint-Germain. De Amsterdammer was ook basisspeler bij Oranje op het WK van 2010 – hij speelde in de finale tegen Spanje. (ANP)