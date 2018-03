Bao’s met gado-gado

Tot slot zo’n heerlijk zacht, gevuld broodje. Ooit door Julius Jaspers, de auteur van Oriental Streetfood, verzonnen als vegetarische variant voor de Rollende Keukens, het foodtruckfestival. Gado-gado is een Indonesische groentegerecht, dat het beste smaakt als er een zelfgemaakte pindasaus bijzit. Je kunt de bao’s zelf maken, hieronder staat een recept, maar ze zijn ook te koop. Als je ze zelf maakt, kun je ze makkelijk invriezen en later gebruiken.

Meng de gist met het water in de keukenmachine. Voeg bloem, suiker, melkpoeder, zout, bakpoeder, baking soda en reuzel toe en meng alles 10 minuten op de laagste stand. Vorm het deeg tot een bal. Leg het deeg in een met olie ingesmeerde mengkom, dek af met een theedoek en laat 1½ uur rijzen op een warme plek, of tot het deeg in volume is verdubbeld.

Verdeel het deeg in 6 stukken en rol uit tot een bao (bal). Leg de bao’s op een plaat, dek af met een theedoek en laat ze nog eens 1 uur rijzen op een warme plek. Stoom de bao’s in 10 minuten gaar en laat afkoelen. Smeer een lik warme pindasaus op de onderkant van de bao’s en beleg met de groenten. Maak af met meer pindasaus en ei.