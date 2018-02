Tariq Ramadan in staat van beschuldiging gesteld om misbruik

De prominente islamgeleerde Tariq Ramadan is in staat van beschuldiging gesteld, meldt persbureau AFP. De Zwitser werd eerder deze week in Frankrijk aangehouden op verdenking van verkrachting. Sinds oktober 2017 beschuldigden zes vrouwen de theoloog van seksueel misbruik.

Ramadan kwam in oktober in opspraak toen twee vrouwen hem beschuldigden van misbruik en verkrachting. Twee weken later deden vier oud-leerlingen van de theoloog bovendien hun verhaal tegenover de Zwitserse krant Tribune de Genève. Zij zeggen misbruikt te zijn door Ramadan toen zij 14 en 18 jaar, en dus minderjarig, waren.

‘Aantijgingen zijn leugens’

De theoloog noemde de aantijgingen leugens en sprak van een “lastercampagne”. Na de beschuldigingen nam de Zwitser, na overleg met zijn werkgever, verlof. Deze week meldde hij zichzelf bij de politie van Parijs.

Ramadan is een van de meest invloedrijke islamitische theologen van Europa. Hij werkt sinds 2009 als hoogleraar Contemporary Islamic Studies aan de Universiteit van Oxford. Ook heeft hij gewerkt als integratieadviseur voor de gemeente Rotterdam en als gastdocent aan de Erasmus Universiteit in diezelfde stad. Door beide Nederlandse werkgevers werd hij ontslagen omdat hij een televisieprogramma maakte voor een Iraanse regeringszender. Hij zou “zijn geloofwaardigheid” zijn verloren, zo oordeelde het Rotterdamse stadsbestuur.