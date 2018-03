Taakstraf voor geweld in moskee Dordrecht

De 32-jarige Yelcin K. uit Rotterdam en de 22-jarige Ceren A. uit Zaandam zijn vrijdag veroordeeld tot respectievelijk tweehonderd en zestig uur taakstraf. Ook moeten de twee een geldbedrag van 1.900 euro betalen. De veroordeelden waren betrokken bij een gevecht in de Turkse Ayasofya-moskee in Dordrecht op 22 juni 2016, waarbij twee mensen lichtgewond raakten. Een 26-jarige Amsterdammer is vrijgesproken.

K. wordt gezien als aanstichter van de vechtpartij. Hij deelde stompen uit, zwaaide met een stalen pijp in de richting van mensen en richtte schade aan in de moskee. Ook A. deelde stompen uit en richtte schade aan. Beiden moeten 1.500 euro aan schadevergoeding betalen aan de stichting van de moskee en 400 euro smartengeld aan de twee slachtoffers van het geweld.

PKK-vlag

De veroordeelden maakten deel uit van een groep van tien tot vijftien personen van Koerdische afkomst die op 22 juni 2016 de moskee bestormde. In het gebedshuis vond eerst een “verhitte discussie” plaats volgens het Openbaar Ministerie. Kort daarna brak een vechtpartij uit, waarbij serviesgoed en stoelen door de lucht vlogen.

Het incident volgde na bedreigingen aan het adres van een Koerdisch gezin in Dordrecht. De dochter had twee dagen eerder een vlag van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) voor het raam gehangen na het behalen van haar eindexamen. De PKK wordt door de Turkse regering gezien als terroristische organisatie wegens aanslagen in Turkije. Sommige Koerden zien de PKK als een bevrijdingspartij.