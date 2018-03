Noodbevel Aboutaleb tegen Zwarte Piet-activisten fout

Het noodbevel waarmee de Rotterdamse politie in 2016 zo’n tweehonderd anti-Zwarte Piet-activisten aanhield, was ongeldig. Het bevel, dat gold rond de intocht van Sinterklaas, is niet „op deugdelijke wijze” bekendgemaakt, aldus de bezwaarschriftencommissie van de gemeente. Burgemeester Aboutaleb (PvdA) heeft dat deze week erkend, schrijft hij aan de gemeenteraad.

De demonstratie van de activisten was onaangekondigd. Dat maakte dat Aboutaleb het noodbevel afkondigde. De aanhoudingen van activisten leidden tot ophef. In een brief in NRC verdedigde Aboutaleb zich destijds, en sprak hij van een „serieus dreigingsbeeld, beperkte politiecapaciteit en een actiegroep die mij bewust heeft misleid.”

Activisten Jerry Afriyie en Mitchell Esajas tekenden bezwaar aan. De bezwaarschriftencommissie concludeert op basis van videobeelden dat het noodbevel niet goed is gecommuniceerd.

Ook het noodbevel in Dokkum tijdens de laatste intocht leidde tot veel discussie. (NRC)