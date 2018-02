Russisch hof: Journalist Ali Feruz mag Rusland verlaten

Een rechtbank in Moskou heeft vrijdagochtend de vrijlating gelast van journalist en mensenrechtenactivist Choedoberdi Noermatov, beter bekend als Ali Feruz. Feruz, die sinds augustus vastzit in een detentiecentrum voor migranten, krijgt toestemming te vertrekken richting Duitsland, dat zich eerder bereid verklaarde hem op te nemen.

De uitspraak volgt op een besluit, vorige week, van het Russische Hooggerechtshof om de zaak te herzien. Feruz mag Rusland nu verlaten, op voorwaarde dat hij kan aantonen over de juiste uitreispapieren te beschikken. Tot die tijd moet hij in het detentiecentrum verblijven.

De advocaten van Feruz proberen nog duidelijkheid te krijgen over de precieze procedure die nu volgt. „Wij hebben al zes of zeven keer een verzoek ingediend om de uitzetting naar een derde land in gang te zetten. Wat de rechter nu heeft bepaald, is een kwestie van gezond verstand. Waarom zouden we nog een half jaar moeten wachten?”, zo luidde het commentaar van zijn advocaat Daniil Chajmovitsj tegen een BBC-journalist vandaag.

De 31-jarige Ali Feruz is openlijk homoseksueel en werkte de afgelopen jaren als journalist voor de kritische Russische krant Novaja Gazeta. Hij werd in augustus op straat in Moskou gearresteerd en gedreigd met uitzetting naar Oezbekistan, het land dat hij in 2008 ontvluchtte na vervolging en marteling wegens ‘terrorisme’. Hij vroeg verschillende malen asiel aan in Rusland, maar dat werd telkens afgewezen. Mensenrechtenactivisten en journalisten lobbyen al maanden voor zijn invrijheidstelling. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nam de zaak vorig jaar in behandeling.