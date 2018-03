Smeekens draagt Nederlandse vlag

Schaatser Jan Smeekens is namens Nederland de vlaggendrager bij de openingsceremonie van de WinterSpelen in Pyeongchang op vrijdag 9 februari. Dit maakte NOC*NSF vrijdag bekend. Smeekens won bij de vorige Winterspelen in Sotsji zilver op de 500 meter en is regerend wereldkampioen op de kortste schaatsafstand. Hij is de zestiende langebaanschaatser die met de Nederlandse vlag het olympisch stadion binnenloopt. Bij de vorige Winterspelen was Jorien ter Mors vlaggendraagster. Zij kwam toen uit bij het shorttrack en op de langebaan. Op het laatste onderdeel won zij in Sotsji goud op de 1.500 meter en de ploegachtervolging. (NRC)