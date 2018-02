Oud-minister Willem Vermeend bekent plagiaat

Willem Vermeend heeft toegegeven plagiaat te hebben gepleegd in zijn boek over cybercrime. Dit deed de voormalig PvDa minister- en staatssecretaris vrijdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Passages uit het boek, dat Vermeend schreef met co-auteur Rian van Rijbroek, waren gekopieerd van andere bronnen zonder deze te vermelden.

In het programma erkende Vermeend dat er fouten waren gemaakt. Hij zei “de volle verantwoordelijkheid voor deze stommiteit” te nemen: “Ik had dat moeten controleren.” Het boek is inmiddels uit de schappen gehaald.

In eerste instantie legde Vermeend de schuld op uitgever Einstein Books. “Die controleert het boek met een speciaal softwareprogramma. Daarna wordt er nog een keer naar gekeken.”

Tien bronnen

Donderdag ontdekten NOS en Nieuwsuur in Vermeends nieuwe titel De wereld van cybersecurity en cybercrime dat delen van het boek bijna helemaal zijn overgenomen uit tien verschillende bronnen. Vermeend liet in een reactie weten dat hij co-auteur Van Rijbroek “samen verantwoordelijk zijn”.

In het boek zijn onder andere passages uit twee artikelen van NRC overgenomen, evenals een tekst op de site van ict-jurist Arnoud Engelfriet. Ook zijn delen van vijf Wikipedia-artikelen gekopieerd.

Kritiek op co-auteur

Rian van Rijbroek kwam maandag in opspraak na haar tv-optreden bij Nieuwsuur als “expert cyberveiligheid”. Na veel kritiek van experts op haar uitspraken over cyberaanvallen op banken, de Belastingdienst en DigiD, bood Nieuwsuur excuses aan.