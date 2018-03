Antisemitische teksten nekken FPÖ-politicus

De Oostenrijkse FPÖ’er Udo Landbauer (31) treedt terug als parlementslid in deelstaat Neder-Oostenrijk. Dit verklaarde hij donderdag, melden Oostenrijkse media. Landbauer raakte vorige week in opspraak nadat magazine Falter onthulde dat hij bestuurder was van een ‘mannenclub’ die een bundel met antisemitische naziliederen verspreidde. Zaterdag riep president Van der Bellen hem op de politiek te verlaten. Landbauer werd zondag ondanks het schandaal verkozen. Hij wist naar zijn zeggen niet dat er antisemitische teksten in de bundel stonden. Er zouden pagina’s ontbreken in zijn exemplaar. (NRC)