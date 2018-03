Ook Literatuurmuseum krijgt een miljoen euro van Jaap Harten

Schrijver en dichter Jaap Harten heeft ook het Literatuurmuseum in Den Haag een miljoen euro nagelaten. Dat heeft het museum donderdagmiddag bekendgemaakt. Eerder op de dag meldde het Stedelijk Museum Amsterdam al dat het een miljoen euro had gekregen.

Het museum zal de gift gebruiken voor de museale herinrichting, laat directeur Aad Meinderts in een persbericht weten. „Een prachtig gebaar van Jaap Harten, die overigens van 1960 tot 1974 in dienst was bij het museum en zich onder meer bezighield met de ordening van letterkundige archieven.”

Harten, auteur van onder meer de roman De getatoeëerde Lorelei (1968), heeft ook zijn eigen literaire archief aan het museum vermaakt. Daarin bevinden zich foto’s, handschriften van eigen werk en brieven van onder anderen Frans Kellendonk en Gerard Reve. Meinderts: „Juist in een periode waarin het museum zich oriënteert op nieuwe huisvesting en de museale herinrichting zelf zal moeten financieren, is het bedrag een heel bemoedigend begin.”

Harten (1930-2017) overleed in december. Van zijn vader, de importeur van Volvo Trucks, erfde hij een grote geldsom. Samen met zijn partner, de schilder Oskar Lens (1930-2017), richtte de schrijver daarvan in 1988 het Jaap Harten Fonds op. Die stichting ondersteunt projecten in de Nederlandse kunst en letteren.