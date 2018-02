Ollongren: Baudet grotere bedreiging dan Wilders

Forum voor Democratie van Thierry Baudet is een groter gevaar voor de „kernwaarden van Nederland” dan de PVV van Geert Wilders. Dat betoogt vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) in de Burgemeester Dales-lezing, die zij vrijdag in Nijmegen hield.

„De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt”, zegt Ollongren over de partij van Baudet. „Forum lijkt geobsedeerd te zijn door een van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat.”

Ollongren hekelt de eerdere uitspraak van Baudet over zijn vrees voor „homeopatische verdunning” van het Nederlandse volk door immigratie. Afgelopen week ging Baudet volgens Ollongren „opnieuw verder”. Hij weigerde in een debat met voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema in Amsterdam afstand te nemen van uitspraken van zijn partijgenoot en kandidaat-raadslid in Amsterdam Yernaz Ramautarsing, die in 2016 in een interview zei dat er „een verschil in IQ is tussen volkeren”. Ramautarsing voegde daaraan toe: „Ik had ook graag gezien dat zwarte mensen hyperintelligent waren. […] Maar het is niet zo.”

Volgens Ollongren laat Baudet het „onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras”. Politici als Baudet willen „sommige Nederlanders dus anders behandelen dan andere” en bedreigen daarmee de „kernwaarden van Nederland”, aldus Ollongren. „De democratie, de rechtsstaat, onze vrije en open samenleving.”

Nepnieuws

Met haar waarschuwing zoekt D66-boegbeeld Ollongren nadrukkelijk de politieke strijd met Baudet op, die haar op zijn beurt neerzet als gevaar voor de vrijheid van meningsuiting omdat ze nepnieuws wil bestrijden. In een interview met NRC zegt Ollongren dat het kabinet niet met wetgeving komt om nepnieuws te bestrijden. Ollongren waarschuwt sinds haar aantreden voor het gevaar van Russische beïnvloeding, maar vreest dat wetgeving tegen nepnieuws de vrijheid van meningsuiting kan aantasten.

In Duitsland is er sinds begin dit jaar een wet van kracht die sociale media verplicht om haatdragende en opruiende berichten van hun platforms te verwijderen. Bedrijven als Facebook riskeren miljoenenboetes als zij dit niet op tijd doen. Critici van de wet vrezen dat bedrijven berichten uit voorzorg zullen verwijderen, uit angst voor boetes.

Grijze zone

Met deze wet komt Duitsland „in de grijze zone”, zegt Ollongren. „Als dingen verwijderd worden die overduidelijk satire zijn, neig je te veel naar het beoordelen van de inhoud.” De minister wil techbedrijven niks opleggen, maar met ze in gesprek blijven om ze tot meer transparantie te bewegen over de herkomst van politieke advertenties en de werking van algoritmes.

Ollongren blijft erbij dat EU vs Disinfo, de factcheckdienst van de EU, moet worden versterkt. Die raakte onlangs in opspraak toen twee Nederlandse artikelen ten onrechte als nepnieuws werden aangemerkt. „Ze hebben hun fout gelukkig gecorrigeerd.” Maar de minister blijft achter de werkwijzen van de dienst staan. „Het enige wat ze doen is nepnieuws identificeren en net als techbedrijven zeggen: er is twijfel over de bron van dit nieuws. Niet censureren, maar markeren.”