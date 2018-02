De meidagen van 1940 door Duitse ogen

Fall Gelb was de codenaam voor de Duitse aanvalsoorlog in West-Europa in het voorjaar van 1940. Een half jaar eerder had Adolf Hitler de leiding van de Wehrmacht het bevel gegeven de aanval voor te bereiden. Ook het neutrale Nederland moest worden aangevallen, vond de Duitse legerleiding, om te voorkomen dat het een uitvalsbasis voor het Britse leger zou worden. Van de inval in Nederland, die op 10 mei 1940 begon en vijf dagen later eindigde met de Nederlandse capitulatie, hebben Duitse soldaten met hun Leica’s, Rolleis en andere Duitse camera’s veel foto’s genomen. Charles Groeneveld heeft er een grote verzameling van aangelegd. Een deel hiervan heeft hij nu samengebracht in het fotoboek Nach Holland. De meidagen van 1940 door Duitse ogen. (Uitg. W Books, € 29,95)