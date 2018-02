Nabestaanden houden laatste woord over orgaandonatie

Nabestaanden behouden hun vetorecht om te kunnen voorkomen dat een net overleden dierbare orgaandonor wordt. Die belofte doet Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) vrijdag in een brief aan de Eerste Kamer.

De senaat, die dinsdag een fel debat voerde over de initiatiefwet van Dijkstra, had om die toezegging gevraagd. Het D66-Kamerlid wil het systeem van orgaandonatie veranderen: wie niets laat registreren, heeft straks automatisch ‘geen bezwaar’ tegen het gebruik van de eigen organen na overlijden. Zij wil daarmee bereiken dat meer mensen bewust hun keuze aangeven.

In het debat in de Eerste Kamer deze week werd naar de smaak van de sentatoren niet duidelijk of nabestaanden orgaandonatie nog zouden kunnen voorkomen als in de registratie ‘geen bezwaar’ staat.

In haar brief schrijft Dijkstra: „De bestaande situatie dat een arts zal besluiten om niet over te gaan tot orgaandonatie vanwege ernstige bezwaren van de nabestaanden zal ook in dit wetsvoorstel worden gehandhaafd.” Het is wat haar betreft „aan de persoonlijke autonomie van de arts” om die bezwaren te beoordelen.

De toezegging vergroot de kans dat de senaat de wet van Dijkstra zal aannemen, maar verkleint tegelijkertijd vermoedelijk de effectiviteit ervan. Dijkstra wil het systeem van orgaandonaties veranderen van systeem waarin mensen geen donor zijn tenzij ze zichzelf registeren naar een praktijk waarbij mensen automatisch ‘geen bezwaar’ hebben tegen orgaandonatie als ze zelf niks registeren.

Omdat de meeste mensen zich in het huidige systeem niet registeren komt de beslissing voor donatie meestal bij de nabestaanden te liggen. Die wijzen een verzoek van een arts, vlak na het overlijden van hun dierbare, in de meeste gevallen af.

Dijkstra wilde dat nabestaanden in de toekomst een donatie alleen konden voorkomen als ze ‘aannemelijk’ wisten te maken dat de overledene zelf echt geen donor had willen zijn. In haar brief aan de senaat voegt ze daar nu aan toe dat ook bezwaren van de nabestaanden zelf tegen transplantatie doorslaggevend kunnen zijn. Ze schrijft: „Een arts, in het geval dat de nabestaanden in bijvoorbeeld ernstige psychische nood komen te verkeren, zal ervoor kiezen de bezwaren van de nabestaanden te laten prevaleren.”

De bedoeling van de wet is te voorkomen dat, zoals nu, ruim 140 mensen sterven terwijl zij op de wachtlijst staan voor een nier, lever, long, hart of alvleesklier.

Door mensen die zich niet actief uitspreken over de vraag of ze donor willen zijn automatisch in de categorie ‘geen bezwaar’ te laten vallen, zouden meer van hen zich gedwongen voelen een keuze te maken en zouden nabestaanden minder afgeschrokken worden om in te stemmen, zo is Dijkstra’s hoop.

Als, zoals zij de senaat nu belooft, nabestaanden toch nog volledige zeggenschap krijgen over de uiteindelijke donorbeslissing, is de vraag of de wetswijziging ook echt het aantal donoren zal vergroten.

Zelfs wanneer mensen ‘ja’ hebben ingevuld op hun donorformulier kunnen nabestaanden dat nog overrulen als ze zich er niet prettig bij voelen.

De Eerste Kamer debatteert aanstaanden dinsdag opnieuw over de initiatiefwet. De stemming erover volgt een week later.