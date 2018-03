Rechter: doorstart Tuunte was niet vooropgezet

De kantonrechter in Zutphen heeft geoordeeld dat er bij het faillissement en de doorstart van de modeketen Tuunte geen sprake is geweest van een vooropgezet plan. Tuunte, met tientallen vestigingen in vooral het oosten van het land, ging in augustus 2017 failliet. Daarna volgde een doorstart met minder winkels en veel nieuw en jonger personeel. Ruim honderd ex-medewerkers vochten met hulp van de vakbond CNV Vakmensen hun ontslag aan; zij vermoedden een zogeheten ‘pre-pack’, een vooraf afgesproken plan voor een doorstart van de onderneming. Tuunte is overgenomen door onder anderen de oorspronkelijke eigenaar. CNV Vakmensen is teleurgesteld over de uitspraak en beraadt zich op een hoger beroep. De vakbond roept politici in Den Haag op de wetgeving rond faillissementen aan te scherpen, bijvoorbeeld naar Duits model. In Duitsland mag een ondernemer na een faillissement niet meteen verder ondernemen, aldus CNV. (NRC)