Meisje (3) dagen alleen in huis na overlijden moeder

Een driejarig meisje heeft in Rotterdam meerdere dagen alleen bij haar dode moeder geleefd. Dat blijkt uit een brief die wethouder Sven de Langen (CDA, Onderwijs, Jeugd en Zorg) donderdag naar de gemeenteraad stuurde.

Het kind, haar overleden moeder en een hond werden op 20 januari aangetroffen in een woning. De 41-jarige vrouw is een natuurlijke dood gestorven. Een woordvoerder van de politie Rotterdam bevestigt dat er geen sprake is van een misdrijf.

Het meisje werd gevonden toen de politie de ingang van het huis forceerde. De onderburen hadden geklaagd over een lekkage. Die bleek veroorzaakt door de waterkraan die het kind had opengezet toen ze op zoek ging naar eten en drinken.

Onderzoek Inspectie

Volgens RTV Rijnmond is uit de lijkschouwing gebleken dat de vrouw een week daarvoor was overleden. De politie wil dat niet bevestigen, maar de woordvoerder zegt wel dat het meisje “meerdere dagen” bij de dode moeder in huis verbleef.

In de brief over “een tragisch incident” stelt De Langen dat het meisje het “naar omstandigheden” goed maakt. Ze verblijft momenteel in een pleeggezin. Een woordvoerder van De Langen liet vrijdag weten dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onderzoek is gestart naar het incident.

Hulpverleningsinstanties van de gemeente zouden het gezin al eerder in beeld hebben gehad. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is een vooronderzoek gestart naar het incident. De woordvoerder van de Inspectie bevestigt tegen NRC dat een melding is gemaakt over de zaak maar kan niet zeggen hoe het onderzoek verder verloopt.