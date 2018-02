Lichte omzetstijging Philips Lighting dankzij led-verlichting

Philips Lighting heeft in het afgelopen jaar 281 miljoen euro winst gemaakt. Dat meldt het Eindhovense bedrijf vrijdagochtend. In 2016 werd nog 185 miljoen euro winst geboekt door het voormalige bedrijfsonderdeel van Philips.

Over het gehele vorige jaar zag Philips Lighting de vergelijkbare omzet met een half procent stijgen naar bijna 7 miljard euro, al daalde de opbrengsten in absolute zin - zonder de correctie voor wisselkoerseffecten - met 2 procent. Het bedrijfsresultaat steeg met 8 procent naar 699 miljoen euro.

Reorganisatie

In het laatste kwartaal van 2017 behaalde het bedrijf minder omzet dan een jaar eerder. De totale opbrengsten daalden in dat kwartaal met ruim 2 procent naar 1,9 miljard euro. Maar op vergelijkbare basis namen ze met 3 procent toe. Ook de nettowinst daalde in het vierde kwartaal, van 63 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder naar 38 miljoen euro.

Die winstdaling in het laatste kwartaal was vooral het gevolg van verhoogde reorganisatiekosten en afschrijvingen, aldus het bedrijf. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2016 werkten aan het eind van 2017 ruim 2.100 mensen minder bij Philips Ligting; het bedrijf telt nu 32.130 werknemers.

Meer LED

De positieve resultaten zijn volgens het bedrijf te danken aan de verbeterde verkoop van led-verlichting (+19 procent). In 2017 was het aandeel van led in de totale verkoop ruim 65 procent. Dat is 10 procent meer dan in 2016. De lichtfabrikant maakt lampen voor in huis, kantoren en openbaren gebouwen. Vooral bij die grote afnemers wordt veel omzet geboekt: vorig jaar ruim 2,7 miljard euro, een toename van 2,7 procent.

Voor dit jaar verwacht het bedrijf dat de omzet verder kan stijgen. Het stelt bovendien een dividend voor van 1,25 euro per aandeel in contanten. Dat bedrag is 14 procent hoger dan in 2016.