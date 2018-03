Levenslang voor aanval op moslims in Londen

Een 48-jarige Britse man die in 2017 met een bestelbus inreed op een groep moskeegangers in Londen, is vrijdag veroordeeld tot levenslang voor moord en poging tot moord. De man komt ook 43 jaar niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating, schrijft AP. Bij de aanslag kwam een man om het leven en raakten twaalf mensen gewond.

Darren Osborne was volgens de rechter “vergiftigd” met extreem-rechts gedachtegoed. “Uw manier van denken werd gevoed door kwaadwillige haat”, concludeerde de rechter. “Dit was een terreurdaad. U had de intentie om te moorden.”

De man zou ook niet hebben laten zien dat hij spijt heeft van de aanslag. Volgens de openbaar aanklager in de zaak was Osborne geradicaliseerd door extreem-rechtse en islamofobe propaganda waarmee hij op het internet in aanraking kwam.

Corbyn en Khan doelwit

Osborne reed in juni vorig jaar in op een groep mensen die net de moskee had verlaten in de Noord-Londense wijk Finsbury Park. Eerder deze week zei hij tijdens de rechtszaak dat hij eigenlijk Labour-leider Jeremy Corbyn en de Londense burgemeester Sadiq Khan wilde doodrijden.

Osborne ontkende verder dat hij de bestuurder was van de bestelbus. Een vriend zou achter het stuur hebben gezeten tijdens de aanslag terwijl Osborne in de bijrijdersstoel zat en een andere broek aan het aantrekken was. De aanklager concludeerde dat er genoeg bewijs was dat hij alleen handelde.