OM wil directe boete voor wie kind van school houdt

Het Openbaar Ministerie wil kijken of het leerplichtambtenaren de bevoegdheid kan geven direct een boete uit te schrijven bij 'luxeverzuim'. Een woordvoerder van het OM bevestigt een bericht in AD dat het een proef wil opzetten. Van luxeverzuim is sprake als ouders hun kinderen zonder toestemming buiten de officiële schoolvakanties voor vakantie van school houden. Nu stuurt een leerplichtambtenaar hierover een proces-verbaal naar het OM, dat de zaak beoordeelt. Deze procedure zou meer kosten dan opleveren. Een directe boete zou leerplichtambtenaren ook minder werk bezorgen.