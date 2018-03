Willem II in halve finale gekoppeld aan Feyenoord

Willem II heeft de halve finale van het toernooi om de KNVB-beker bereikt. De Tilburgers wonnen donderdag op eigen veld na strafschoppen van Roda JC. Na de reguliere speeltijd en verlenging was de stand 2-2. In de slotfase van het duel dacht Donis Avdijaj het winnende doelpunt voor Roda te hebben gemaakt, maar op advies van de video-arbiter werd de treffer afgekeurd omdat Roda-speler Mikhail Rosheuvel hands had gemaakt. In de halve finale moet Willem II het in Rotterdam opnemen tegen Feyenoord, zo wees de loting donderdag in Tilburg uit. De andere halve finale gaat in Alkmaar tussen AZ en FC Twente. De speeldata zijn woensdag 28 februari en donderdag 1 maart. (ANP)