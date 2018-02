iPhone X maskeert kwetsbaarheid Apple

Met een kolossale omzet van 88,3 miljard dollar (72 miljard euro) en een winst van 20 miljard dollar beleefde techbedrijf Apple afgelopen kwartaal een van zijn meest succesvolle periodes. De reden: het nieuwe toptoestel, de iPhone X, drijft de gemiddelde verkoopprijs van Apples smartphones zover op (tot bijna 800 dollar) dat het bedrijf zelfs met minder verkochte iPhones meer geld binnenhaalt.

Donderdag maakte Apple de resultaten bekend. Van de iPhone, goed voor tweederde van de Apple-omzet, werden er in het afgelopen kwartaal 77,3 miljoen verkocht, tegenover 78,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Het zijn cijfers waar elk ander hardwarebedrijf zijn vingers bij af zou likken, maar de verwachtingen voor Apple waren nog hoger – niet in de laatste plaats gecreëerd door Apple zelf.

De iPhone X (vanaf 1.159 euro) is onder meer prijzig vanwege de ingebouwde gezichtsscanner, die de gebruikelijke vingerafdrukscanner vervangt. Volgens Apple is de X het best verkopende toestel in de afgelopen maanden. Vanuit de toeleveranciers komen echter signalen dat Apple de productie van de iPhone X juist heeft teruggeschroefd – dat zou duiden op een kortstondig succes. Apples voorspelling op het komende kwartaal (omzet 60 tot 62 miljard) valt lager uit dan beleggers verwacht hadden.

Oude iPhones trager

Topman Tim Cook meldde dat Apple nu een ‘installed base’ heeft van 1,3 miljard gebruikers: dat is het aantal mensen dat een iPad, iPhone of een Mac-computer gebruikt. Het is een groeiende afzetmarkt voor de verkoop van extra diensten, zoals cloud-opslag, abonnementen op de muziekdienst en een videodienst à la Netflix. Met die dienstentak haalde Apple afgelopen kwartaal 8,5 miljard dollar op – een stijging van 18 procent op jaarbasis.

De trouwe gebruikersgroep van Apple mag dan toenemen, Apple heeft moeite met het ondersteunen van oudere apparaten. Om problemen met verouderde batterijen te maskeren, schroeft Apple ongevraagd de processorsnelheid van iPhones terug. Er lopen rechtszaken en sinds deze week ook een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie en beursautoriteit SEC naar deze controversiële maatregel.

De vraag naar nieuwe iPads steeg licht, die van Mac-computers daalde. Apples afhankelijkheid van de iPhone blijft daardoor groeien – dat maakt het bedrijf kwetsbaar voor schommelingen in de vraag naar die toestellen.

Laat met het smarthome

Een nieuwe hardware-hit zit er voorlopig nog niet in. Apple is laat met de entree van het smarthome, de categorie waarin slimme speakers als de Amazon Echo en Google Home een voorsprong hebben opgebouwd.

Apple liep vertraging op met de introductie van zijn eigen slimme speaker, de HomePod, die vanaf deze maand te koop is in Engelstalige markten. Dat apparaat is veel duurder dan de concurrentie en heeft nog een beperkte functionaliteit als het gaat om de digitale assistent. Maar, zo bewijst de iPhone X, een hoge prijs schrikt de echte Apple-liefhebbers niet af.