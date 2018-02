Huurders Markthal Rotterdam in gelijk gesteld

Het twintigtal ondernemers dat de eigenaar van de Rotterdamse Markthal heeft aangeklaagd, is vrijdag door de rechter in het gelijk gesteld. Zij spanden een zaak aan toen de servicekosten in het pand fors stegen, waarna ze meer dan twee keer zo hoog uitvielen dan aanvankelijk ingeschat. De eigenaar, Klépierre, moet de kosten gedeeltelijk terugbetalen of kwijtschelden, zo oordeelde de rechtbank.

Volgens Klépierre was het onmogelijk om van tevoren een goede inschatting te maken van de kosten, omdat de Markthal “een geheel nieuw concept” was. De verhoging van de servicekosten komt volgens de eigenaar door hogere kosten voor beveiliging en schoonmaak, wat nodig was door het “onverwacht hoge aantal bezoekers”. Volgens de rechtbank had Klépierre de ondernemers beter moeten informeren dat de servicekosten veel hoger konden uitvallen.

Acht miljoen bezoekers

De Markthal in Rotterdam leek aanvankelijk een veelbelovend project. Toen koningin Máxima het imposante gebouw in 2014 opende, waren alle huurappartementen verhuurd. Binnen een jaar waren ook alle koopwoningen in het pand verkocht. Het bezoekersaantal viel hoger uit dan verwacht: in 2017 trok de Markthal zo’n acht miljoen bezoekers, onder wie veel toeristen.

Maar de afgelopen jaren haalde de trekpleister meerdere malen op negatieve manier het nieuws. Verschillende verkopers moesten hun deuren na het eerste jaar sluiten; de toeristen en dagjesmensen bleken meer geïnteresseerd in foto’s van het gebouw dan in de versproducten op de markt. Ook bleek het pand bouwkundige gebreken te hebben en vonden huurders de prijzen te hoog, waardoor steeds leegstand ontstond. Deze week bleek bovendien dat de hal kampt met een muizenplaag.

Klépierre is het één-na-grootste vastgoedbedrijf van Europa. Het Franse bedrijf nam in 2014 zijn Nederlandse branchegenoot Corio over, dat onder meer eigenaar was van het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne. Klépierre bezit momenteel zes winkelcentra in Nederland.