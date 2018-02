Huijbregts verzorgt oudejaarsconference 2018

Marc-Marie Huijbregts gaat dit jaar voor het eerst de oudejaarsconference verzorgen. Dat heeft de Nederlandse cabaretier vrijdag bekendgemaakt in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Het is voor het eerst dat de 53-jarige Huijbregts het traditionele optreden vlak voor de jaarwisseling op zich neemt.

De cabaretier zegt dat het een meer persoonlijk oudejaarsoptreden zal worden en wil “niet hysterisch op zoek naar grappen over Rutte”. Huijbregts:

“Ik zeg altijd ‘nee’ op dingen. Toen dacht ik, ik kan het ook wel eens een keer gewoon doen. Want ik vind het ook eervol.”

De voorstelling op 31 december met de titel Onderweg Naar Morgen wordt live uitgezonden vanuit de Schouwburg in Tilburg en is vanaf oktober al in meerdere andere theaters te zien. Sinds 2000 maakte Huijbregts zes solovoorstellingen en verscheen hij in tv-programma’s als We zijn weer thuis, het Sinterklaasjournaal en ’t Schaep met de 5 Pooten.

Afgelopen jaar deed Youp van’t Hek het optreden. Dat werd door bijna 2,6 miljoen mensen bekeken. Andere bekende cabaretiers die eerder de oudejaarsconference verzorgden zijn Theo Maassen, Herman Finkers en Claudia de Breij.

