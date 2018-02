Hoogste aantal nieuwe bedrijven opgericht sinds 2009

In 2017 zijn bijna 170.000 nieuwe bedrijven begonnen. Dat is het grootste aantal sinds 2009, meldt het CBS. Daar staat tegenover dat ook ruim 95.000 bedrijven opgeheven werden. Per saldo betekent dat er 73.000 bedrijven bij zijn gekomen afgelopen jaar. Er waren op 1 januari van dit jaar 1.665.795 ondernemingen. Per saldo is dat zo’n 5 procent meer dan begin vorig jaar.

In de onderwijssector en de detailhandel nam het aantal starters het meest toe. Onder die nieuwe bedrijven bevinden zich vooral eenmanszaken (94 procent).

Managementadviesbureaus en webshops

Het valt op dat in sectoren waar de meeste bedrijven starten, ook de meeste bedrijven gesloten worden. De grootste groep starters begon, net als in de voorgaande jaren, een managementadviesbureau (bijna 13.000). Ook werden er relatief vaak webshops (ruim 9.000) geopend. Beide sectoren staan op plek een en twee op de faillissementslijst. Respectievelijk ruim 7.000 en 5.500 bedrijven in de sectoren werden opgeheven in 2017.

Afgezien van de al genoemde sectoren zagen ook veel bedrijven in de kunstbranche het levenslicht. Verder openden veel paramedische praktijken, van bijvoorbeeld diëtisten, opticiens en podotherapeuten.

Bierbrouwerijen

Wat verder opvalt, is de procentuele stijging van het aantal installatiebedrijven van industriële machines. In 2017 startten 260 van zulke bedrijven, in 2007 waren dat er nog dertig.

Ook bierbrouwen werd het afgelopen decennium een stuk populairder. In de drankenindustrie kwamen in 2017 160 nieuwe bedrijven bij, bijna allemaal bierbrouwers. In 2007 kwamen nog dertig nieuwe bedrijven bij in die sector.