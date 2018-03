Een halve dag in de wereld van Lord en Lady Grantham

Vorig jaar bracht Harry Scholtes (48) een bezoekje aan Highclere Castle. „Downton Abbey is hier opgenomen – alle ruimtes in het kasteel zien er precies uit als in de serie.” Zijn partner is fan van de serie en hij keek met haar mee. „Ik vind de serie erg mooi gemaakt. Prachtige kostuums, alles ziet er zeer waarheidsgetrouw uit.” Op vakantie zoekt het stel niet specifiek naar filmlocaties , maar als ze toch in de buurt zijn, gaan ze kijken. „Toen we in september door al die dorpjes in Zuid-Engeland reden, besloten we langs het kasteel te gaan.”

Ze wisten dat het gesloten was, Highclere Castle is maar 65 dagen per jaar open voor bezoekers. Maar nergens zagen ze een verbod om het landgoed op te rijden. Er bleek een besloten rondleiding te zijn. „We mochten aanhaken bij een groep Amerikanen.” Inclusief een wandeling over het landgoed waren ze er voor 23 pond zo’n vier à vijf uur.

Ongeveer een kwart van het kasteel is open voor bezoekers, de privé-vertrekken van de familie die in het kasteel woont zijn gesloten voor publiek. Scholtes was benieuwd of ook de keuken hetzelfde is als in de serie – maar die mochten ze helaas niet zien.

De locatie pronkt ermee dat de acteurs hier echt hun rollen vertolkten, zegt Scholtes. Op het landgoed en in het kasteel staan overal bordjes met afbeeldingen die moeten aantonen dat de serie hier is opgenomen en niet in een studio. Downton Abbey speelt in het begin van de twintigste eeuw, waarin de wereld en het leven van de aristocratische familie Crawley drastisch veranderen. „Wat mij opviel is dat alle meubels er in het echt een stuk ouder uitzien.”

Hoe authentiek ook, je merkt aan alles dat het kasteel inmiddels is ingericht op toeristen, zegt Scholtes. „Achter het kasteel staan souvenirwinkels en een van de stallen is omgebouwd tot café .”