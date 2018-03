OM eist tot 12 jaar cel voor drugsbende in pand ‘Party King’

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag celstraffen tot twaalf jaar geëist tegen hoofdverdachten van de drugsbende rondom partyverhuurbedrijf Party King in het Brabantse Best. De officier van justitie noemde het bedrijfspand een marktplaats voor criminelen. De strafeis van twaalf jaar cel was voor Alfons G. Hij zou de leider zijn van de bende, die zich bezighield met productie en handel van synthetische drugs.

In het bedrijfspand luisterde de politie ruim een jaar gesprekken af. „Zonder Party King was het voor crimineel Nederland niet mogelijk zo veel bij elkaar te komen’’, zei de officier. (ANP)