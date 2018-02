Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

De invloed van voormalig Trump-campagneleider Paul Manafort

In The Atlantic een grondig uitgezocht artikel over de duistere achtergrond van voormalig Trump-campagneleider Paul Manafort, en hoe hij de giftige invloed van geld op de politieke cultuur in Washington versterkte. Tip van correspondent Juurd Eijsvoogel. Lees hier: The Plot Against America

De bureaucratie die IS opbouwde In het eerste deel van een serie over Islamitische Staat kijkt The Guardian naar de bureaucratie die de terreurbeweging opbouwde in delen van Syrië en Irak. Tip van correspondent Toon Beemsterboer. Lees hier: The bureaucracy of evil: how Islamic State ran a city

De verdwenen meisjes in Vietnam

In noord-Vietnam verdwijnen meisjes, soms nog maar 13 jaar oud. Ze worden ontvoerd en in China verkocht als bruid. Fotograaf Vincent Tremeau ging voor de BBC naar Vietnam, bezocht de families in een dorp waar kinderen worden vermist en maakte een indrukwekkende fotoserie. Tip van redacteur Merijn de Waal. Lees hier: Coping with life after a daughter’s disappearance

Debat over een extreemrechts liedboek in Oostenrijk Uit de Süddeutsche Zeitung tipt columnist Carolien Roelants een scherpe column over het recente schandaal met (neo)naziliederen binnen Oostenrijkse mannendisputen, en waarom er nooit een eind lijkt te komen aan dit soort toestanden. Lees hier: In Österreich gibt es bald keine roten Linien mehr

Dakloos in Parijs

Is er een oplossing voor de dakloosheid in Parijs? De BBC gaat op zoek naar een antwoord aan de hand van het verhaal van een van de vele daklozen in de Franse hoofdstad. Tip van redacteur Evy van der Sanden. Lees hier: Homeless in Paris