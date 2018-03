De dichter, bloemlezer en vertaler Menno Wigman is donderdag op 51-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartziekte. Dit is ‘Spleen’, het centrale gedicht uit zijn bundel Dit is mijn dag (2004). In een interview uit 2005 in NRC zei Wigman hiermee „aan het oude, levensmoede deuntje” een wending te willen geven „door het onmogelijke te verlangen: de oerknal achterna te gaan”.

