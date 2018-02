Alles moet weg, ook het bijenkostuum

Volgens het hoofd van de kostuumafdeling Robby Duiveman is het „tien keer erger dan de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf”: de kostuumverkoop die De Nationale Opera deze zaterdag organiseert. In twee rondes worden ruim 4.000 kostuums verkocht; gedragen in 25 opera’s, zoals Lohengrin, Tannhaüser en Het Sluwe Vosje. Het aanbod is divers: van klassieke jurk tot futuristisch pak, van nette avondkleding tot een kostuum van een lieveheersbeestje. Prijzen variëren van 1 tot 300 euro.

De verkoop is een grote operatie voor De Nationale Opera. Sommige medewerkers zijn al maanden bezig met het sorteren, labelen en ophangen van de kostuums.

Fotograaf Lars van den Brink maakte deze fotomontage vrijdag, op de dag voor de verkoop. Hij stond op een van de galerijen en maakte meerdere foto’s van hoe de kostuums binnenkwamen. Die foto’s bewerkte hij vervolgens tot één beeld. Zo krijg je een indruk van de schaal.

„Alles moet weg”, zegt Duiveman aan de telefoon. De Nationale Opera wil graag ruimte maken in de kostuumdepots, de laatste ‘uitverkoop’ is alweer negen jaar geleden. Beide verkooprondes zaterdag, met plek voor duizend kopers per keer, zijn stijf uitverkocht. Geïnteresseerden zijn vaak zelf lid van een theatergezelschap, fan van een specifieke opera, of zoeken gewoon iets om zelf te dragen. Overigens: het grote bijenkostuum links is een echt ‘collectors item’: gemaakt voor Het Sluwe Vosje, maar nooit gebruikt. Er bestaat maar één exemplaar. Duiveman: „Ik verwacht dat het binnen drie minuten verkocht is. Je moet alleen niet op de fiets komen als je het wil hebben.”