De hele Upper East Side als decor

‘Good morning Upper East Siders, Gossip Girl here…” Terwijl gids Abby Bartish een verwachtingsvolle stilte laat vallen, klinkt er opgewonden gegiechel in de bus. „Today I’m going to be your one and only source into the scandalous lives of Manhattan’s elite…” Bartish, die naast haar werk voor de Gossip Girl-tour een carrière in het theater najaagt, kijkt tevreden naar haar publiek.

De bus vol jonge vrouwen en een handjevol vriendjes en vaders, reageert enthousiast op haar welkomstboodschap die ze herkennen van de populaire tv-serie. Het is net alsof ze even in het New York van Gossip Girl zijn, met haar dure winkels en privéscholen. Ook al zouden Blair Waldorf en Serena Van Der Woodsen waarschijnlijk nooit in een touringcar stappen.

„Ik heb niks gezien van de Gossip Girls”, zegt Enrico Lammers verontschuldigend, terwijl hij de witte bus instapt. „Als we thuis zijn laat ik je wel wat zien, pap”, zegt dochter Fleur. Vader en dochter Lammers zijn een paar dagen met z’n tweeën in New York, een cadeau voor haar achttiende verjaardag.

„Gossip Girl is mijn lievelingsserie”, zegt Fleur. Ze keek alle afleveringen op Netflix en denkt dat menig meisje in Nederland jaloers is dat zij nu hier is. „Ik heb het al op m’n Snapchat gezet.”

Terwijl de bus zich door het verkeer op Madison Avenue werkt, wijst Bartish de ene na de andere dure kledingwinkel en exclusieve macaronpatisserie aan waar Blair, Serena, Dan en Little J in de serie shoppen. Omdat Gossip Girl voor ruim 80 procent op locatie werd gefilmd, met Madison Avenue als vaste stek, stikt het aan de Upper East Side van de filmlocaties.

Twee plekken zijn essentieel voor de tour, zegt Bartish, terwijl de bus Madison Avenue achter zich laat. Dat zijn niet de twee locaties die als binnentuin en ingang van de privéscholen fungeerden – in werkelijkheid een Russisch orthodoxe kerk en een museum. En ook niet het New York Palace hotel waar meer personages uit de serie wonen, al werden daar aardig wat opgewonden selfies genomen.

Nee, de eerste „essentiële” plek is de ingang van het Metropolitan Museum of Art op Fifth Avenue – daar eet personage Blair Waldorf regelmatig haar lunch in gezelschap van haar ‘minions’ (de vaste groep meisjes die de Queen Bee van de school adoreert en steeds om haar heen hangt).

De temperatuur ligt vandaag rond het vriespunt, toch trekken velen in de bus hun jas uit voor de perfecte selfie of Boomerang. Als een moeder niet weet wat een Boomerang is, zegt haar dochter gekscherend ‘these parents’, terwijl ze een ander meisje vraagt het korte Instagram-filmpje voor haar te maken.

Terwijl de bus verder Fifth Avenue afzakt en op de kop van Central Park richting de Upper West Side rijdt, laat Bartish scènes zien uit de serie. Deborah Zecha (26) schrikt van een spoiler als Chuck Bass voor het Plaza Hotel de liefde verklaart aan Blair. De Duitse – hippe zwarte flaphoed, nepschapenbontjas en bril met zwaar, zwart montuur – heeft Gossip Girl pas net ontdekt en nog niet alle afleveringen gezien. Toch is het nu al haar favoriete serie en de reden dat de Duitse, samen met goede vriendin Carina Kunkel (27), een tripje New York heeft geboekt.

Maar de twee blijven zitten als de bus stopt bij het Empire Hotel, in de serie eigendom van Bass. „We hebben hier vannacht geslapen”, lacht Kunkel. „De kamer was superklein en we konden maar één nacht betalen, maar het was geweldig.” Trots laten ze een selfie zien, met het grote, rode logo op het dakterras.

De acteur die Bass speelde is onlangs door meerdere vrouwen van verkrachting beschuldigd, maar dat lijken de vriendinnen niet te beseffen. „It’s not great”, antwoordt gids Bartish voorzichtig wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkelingen rondom de acteur die een van de favoriete personages in de serie vertolkte. „Maar mensen praten er nauwelijks over. Ze kijken naar Chuck en lijken het los te zien van de acteur die hem speelt.”

De volgende stop is Henri Bendel, een luxe warenhuis op Fifth Avenue waar de groep ruim twintig minuten mag doorbrengen.

Fleur en haar vader besluiten om er tussenuit te piepen. De tour loopt al ruim een kwartier uit en de laatste stop – de hal van Grand Central Station – moet nog bereikt worden. Of ze zich even in het New York van Gossip Girl waande? „Dat had ik al op het moment dat ik van het vliegveld kwam en uit de taxi stapte”, zegt Fleur.