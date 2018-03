De Bakker opent tegen Frankrijk

Thiemo de Bakker opent vrijdag namens het Nederlandse Daviscupteam de ontmoeting met Frankrijk in de eerste ronde van wereldgroep. De nummer 369 van de wereld, neemt het in Albertville op tegen Lucas Pouille, zeventiende op de ranglijst. Robin Haase treft in de tweede partij Richard Gasquet. Bij titelverdediger Frankrijk haakte kopman Jo-Wilfried Tsonga af met een knieblessure. Teamcaptain Yannick Noah riep Adrian Mannarino, nummer 25 van de wereld, als vervanger op. Nederland is na vier jaar terug op het hoogste niveau van het landentoernooi. De tien voorgaande ontmoetingen tegen Frankrijk gingen allemaal verloren. (ANP)