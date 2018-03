Cyberveiligheid Oud-minister Vermeend erkent plagiaat in cyberboek

Oud-minister Willem Vermeend heeft toegegeven dat er sprake is van plagiaat in zijn boek over cybercrime. Vrijdagochtend zei hij in het NOS Radio 1 Journaal „de volle verantwoordelijkheid voor deze stommiteit” te nemen: „Ik had dat moeten controleren.” Het boek is inmiddels uit de schappen gehaald. Passages uit het boek waren zonder bronvermelding gekopieerd uit tien verschillende bronnen, waaronder twee artikelen uit NRC. Vermeend liet weten dat hij en co-auteur Van Rijbroek „samen verantwoordelijk zijn”. Van Rijbroek kwam maandag in opspraak na haar tv-optreden bij Nieuwsuur als „expert cyberveiligheid”. Na veel kritiek van experts op haar uitspraken over cyberaanvallen op banken, de Belastingdienst en DigiD, bood Nieuwsuur excuses aan. (NRC)