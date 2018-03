Fidelito, oudste zoon Fidel Castro, pleegt zelfmoord

De oudste zoon van de voormalige Cubaanse leider Fidel Castro, Fidel Angel Castro Diaz-Balart heeft donderdag een einde aan zijn leven gemaakt. Dat hebben Cubaanse staatsmedia gemeld.

De 68-jarige Castro Diaz-Balart werd behandeld voor „diepe depressie”, meldt persbureau AP. Volgens website Cubadebate was hij opgenomen wegens depressie.

Castro Diaz-Balart stond bekend als Fidelito, ofwel ‘kleine Fidel’: hij leek op zijn vader. Hij was kernfysicus die had gestudeerd in de Sovjet-Unie en was wetenschappelijk adviseur van de Cubaanse Raad van State en vice-voorzitter van de Academie van Wetenschappen.

Castro Diaz-Balart was de zoon van Fidels eerste echtgenote Mirta Diaz-Balart, een vrouw uit de Cubaanse aristocratie met wie Fidel senior trouwde voor hij begon aan de revolutionaire strijd waarmee hij in 1959 aan de macht kwam.

De oud-president, die de macht in 2008 overdroeg aan zijn broer Raúl, overleed in 2016 op 90-jarige leeftijd. (NRC)