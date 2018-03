Cijfers moederbedrijf Google vallen tegen

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal een omzet geboekt van ruim 32,3 miljard dollar (25,8 miljard euro). Dat is 24 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet over heel 2017 komt uit op 110 miljard dollar. Dat blijkt uit cijfers die Alphabet donderdagavond presenteerde.

Omdat Alphabet vanwege de nieuwe Amerikaanse belastingwetgeving een eenmalige miljardenvoorziening moet nemen, komt er over het laatste kwartaal een verlies van 3 miljard dollar in de boeken. Zonder de belasting had het bedrijf 6 miljard winst gemaakt. Alphabet krijgt die belastingaanslag omdat het buitenlandse dochterbedrijven heeft die geen of weinig belasting betalen in de VS.

Het aandeel Alphabet daalde in de handel nabeurs met zo’n 5 procent. Van de belastingvoorziening wisten analisten en beleggers dat die eraan zat te komen, maar ze hadden hogere verwachtingen over de winst per aandeel. Ook vonden ze de kosten aan de hoge kant. Overigens kan het aandeel wel tegen een stootje. Het steeg in een jaar tijd van 818 naar 1180 dollar.

Google is binnen Alphabet verantwoordelijk voor vrijwel alle omzet. Alphabet zet desalniettemin flink in op toekomstige andere inkomstenbronnen. De cijfers die Alphabet donderdag presenteerde, bevatten ook een kopje ‘other bets’. Daar horen Alphabet-bedrijven onder die volledig buiten Google vallen, zoals de zelfrijdende auto Waymo en thermostaat Nest. Het verlies van 916 miljoen dollar op deze tak in de laatste drie maanden van vorig jaar (op 409 miljoen dollar omzet) toont dat dit kapitaalintensieve investeringsprojecten zijn met een verre horizon.

Tegelijk met de jaarcijfers maakte Alphabet de opvolger van Eric Schmidt bekend als voorzitter van het bestuur, een positie vergelijkbaar met die van president-commissaris. Dat wordt John Hennessy, die al sinds 2004 in het bestuur zit en eerder een computerbedrijf oprichtte en de baas was bij Stanford University.

Alphabet wil minder afhankelijk worden van activiteiten van Google. In dat licht is het interessant dat The Wall Street Journal donderdag op basis van bronnen meldde dat Alphabet met het Saudische staatsoliebedrijf Aramco in gesprek is over het creëren van een technologiehub in Saoedi-Arabië. Het techbedrijf zou volgens de plannen onder meer datacenters gaan bouwen in het land. Er zijn nu nog nauwelijks datacenters in het Midden-Oosten. De gesprekken met Alphabet, op hoog niveau, zouden al maanden lopen.